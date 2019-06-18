“Разморило” – говорим мы о человеке, который от жары становится сонным и медлительным. Даже те водители, кто едет в кондиционированном салоне, испытывают дополнительные трудности. Как жара влияет на водителя и каким образом ей противостоять?

Все очень просто, такова физиология человека: из-за нарушения в организме водно-солевого баланса мозг и мышцы испытывают кислородное голодание, что приводит к снижению скорости реакции.

При высокой температуре воздуха вероятность попасть в аварию выше – из-за ухудшения реакции водителей в перегретом салоне авто.

Согласно исследований физиологов, при вполне комфортной температуре +25о С человек способен сохранять концентрацию внимания на уровне требований оператора (водителя) транспортного средства в течение 4 – 5 часов.

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А при температуре +30о С период работоспособности сокращается до 1,5 – 2 часов. А значит, “перегревшийся” водитель вовремя не затормозит и не отвернет машину от внезапно появившейся опасности. Что делать, чтобы жара не влияла так губительно на водителя?

Не полагайтесь целиком на кондиционер (климат-контроль). Отнюдь не всегда он создает реально комфортную температуру в машине, например, из-за повышенной влажности при большом количестве пассажиров. Во избежание простуды медики не рекомендуют поддерживать разницу между температурой в машине и за бортом более 7 – 8 градусов, а значит, в идеале при +35 + 40о С “на улице” в машине нужно держать +28 + 32 градуса - отнюдь не комфортные. Так что даже на машине с работающим “климатом” каждые 1,5 – 2 часа иногда приходится делать остановки для отдыха в прохладном месте.

Как бы ни хотелось после прогулки по жаре поскорее “остыть” в кондиционированном салоне, перепад температуры внутри и снаружи должен быть не более 7 градусов.

Пейте воду. В жару организм теряет до полутора литров влаги в час. А в обезвоженном организме из-за кислородного голодания тканей замедляется реакция на внешние раздражители. Летом в машине должна быть одна-две бутылки питьевой воды, причем лучше – небольшого объема, чтобы она поскорее расходовалась и в раскупоренном виде не пополнялась бактериями.

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Правильно питайтесь в дороге . В жару ешьте поменьше сладкого и жирного, такая пища усиливает потерю влаги из организма и замедляет обмен веществ. Перед поездкой полезно пить томатный сок, благодаря калию в своем составе он поддерживает правильный водно-солевой баланс организма.

Затеняйте окна. Если ваша машина много времени проводит на ярком солнце (даже в движении), закрывайте стекла, которые вам не нужны как водителю, шторками. Полностью исключить парниковый эффект не удастся, но температуру в салоне это все равно понизит.

В первые минуты после старта нагревшийся на солнце салон не охладит и самый мощный кондиционер. Поэтому лучше проветрить машину до поездки.

Правильно распределяйте потоки воздуха. Направляйте основной поток охлажденного воздуха от кондиционера вниз, потому что именно на ногах много рецепторов, через которые тело воспринимает температурный режим. Комфортнее будет ногам – и весь организм будет воспринимать жару не так тяжело.

Рекомендация Авто 24

Конечно, пусть не полностью, но большую часть дискомфорта из-за летней жары снимает кондиционер. Может показаться странным, но в Украине не все водители машин, укомплектованных этим замечательным устройством, используют его – кто-то экономит бензин, кто-то жалеет деньги на заправку системы хладагентом или на мелкий ремонт. Меду тем, последствия аварии, вызванной переутомлением водителя из-за жары, почти всегда будут весомее счетов, которые выставляют нам в мастерских по ремонту климатических систем.

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