“Разморило” – говорим мы о человеке, который от жары становится сонным и медлительным. Даже те водители, кто едет в кондиционированном салоне, испытывают дополнительные трудности. Как жара влияет на водителя и каким образом ей противостоять?
Все очень просто, такова физиология человека: из-за нарушения в организме водно-солевого баланса мозг и мышцы испытывают кислородное голодание, что приводит к снижению скорости реакции.
При высокой температуре воздуха вероятность попасть в аварию выше – из-за ухудшения реакции водителей в перегретом салоне авто.
Согласно исследований физиологов, при вполне комфортной температуре +25о С человек способен сохранять концентрацию внимания на уровне требований оператора (водителя) транспортного средства в течение 4 – 5 часов.
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А при температуре +30о С период работоспособности сокращается до 1,5 – 2 часов. А значит, “перегревшийся” водитель вовремя не затормозит и не отвернет машину от внезапно появившейся опасности. Что делать, чтобы жара не влияла так губительно на водителя?
- Не полагайтесь целиком на кондиционер (климат-контроль). Отнюдь не всегда он создает реально комфортную температуру в машине, например, из-за повышенной влажности при большом количестве пассажиров. Во избежание простуды медики не рекомендуют поддерживать разницу между температурой в машине и за бортом более 7 – 8 градусов, а значит, в идеале при +35 + 40о С “на улице” в машине нужно держать +28 + 32 градуса - отнюдь не комфортные. Так что даже на машине с работающим “климатом” каждые 1,5 – 2 часа иногда приходится делать остановки для отдыха в прохладном месте.
Как бы ни хотелось после прогулки по жаре поскорее “остыть” в кондиционированном салоне, перепад температуры внутри и снаружи должен быть не более 7 градусов.
- Пейте воду. В жару организм теряет до полутора литров влаги в час. А в обезвоженном организме из-за кислородного голодания тканей замедляется реакция на внешние раздражители. Летом в машине должна быть одна-две бутылки питьевой воды, причем лучше – небольшого объема, чтобы она поскорее расходовалась и в раскупоренном виде не пополнялась бактериями.
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- Правильно питайтесь в дороге. В жару ешьте поменьше сладкого и жирного, такая пища усиливает потерю влаги из организма и замедляет обмен веществ. Перед поездкой полезно пить томатный сок, благодаря калию в своем составе он поддерживает правильный водно-солевой баланс организма.
- Затеняйте окна. Если ваша машина много времени проводит на ярком солнце (даже в движении), закрывайте стекла, которые вам не нужны как водителю, шторками. Полностью исключить парниковый эффект не удастся, но температуру в салоне это все равно понизит.
В первые минуты после старта нагревшийся на солнце салон не охладит и самый мощный кондиционер. Поэтому лучше проветрить машину до поездки.
- Правильно распределяйте потоки воздуха. Направляйте основной поток охлажденного воздуха от кондиционера вниз, потому что именно на ногах много рецепторов, через которые тело воспринимает температурный режим. Комфортнее будет ногам – и весь организм будет воспринимать жару не так тяжело.
Рекомендация Авто 24
Конечно, пусть не полностью, но большую часть дискомфорта из-за летней жары снимает кондиционер. Может показаться странным, но в Украине не все водители машин, укомплектованных этим замечательным устройством, используют его – кто-то экономит бензин, кто-то жалеет деньги на заправку системы хладагентом или на мелкий ремонт. Меду тем, последствия аварии, вызванной переутомлением водителя из-за жары, почти всегда будут весомее счетов, которые выставляют нам в мастерских по ремонту климатических систем.
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