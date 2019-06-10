Чиста магія!

Одне з останніх оновлень програмного забезпечення для електрокара Tesla Model 3 відкрило користувачам можливість користування функцією Enhanced Summon у режимі бета-тесту. Ось як вона працює.

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Саме слово Summon, яке означає “виклик”, часто використовується у значенні “магічний призив”. І не дарма саме воно використовується компанією Tesla для позначення однієї з функцій електрокара, адже для стороннього спостерігача це й справді виглядає, як магія.

Раніше функція Summon дозволяла дистанційно перемістити електрокар на кілька метрів, а її просунута версія – Enhanced Summon робить можливим автономне переміщення на відстань у кілька десятків метрів. На черзі – наближення дистанцій, які вимірюватимуться у сотнях метрів, а там і в кілометрах.



Варто зазначити, що використовувати Enhanced Summon так, як це показав на відео власник “Трійки” на ім’я Ентоні ЛаПента – протизаконно, оскільки автомобіль частину шляху долає громадською дорогою, у той час, як за кермом нікого немає. Звісно, уся електроніка машини працює на те, аби запобігти нещасним випадкам і має вчасно зупинити авто у разі потенційної небезпеки, однак якщо біда усе ж трапиться – хто за неї відповідатиме?

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