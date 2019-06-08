Застосування такого колеса не потребує особливих втручань у заводську конструкцію автомобіля.

Американська компанія Orbis створила електромотор, вбудований в серцевину колісного диску, котрий забезпечує будь-яку машину з ДВЗ додатковою потужністю і повним приводом.

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Мотор-колесо було створено ще у1884 році і сьогодні його можна зустріти у електровелосипедах, скутерах і подібній легкій техніці. На автомобілі подібну конструкцію вперше застосували у 1897 році, зробив це 22-річний Фердинанд Порше, обладнавши мотор-коелсами електромобіль Lohner-Porsche.



Сучасна інженерія і нові матеріали дозволили значно вдосконалити цю ідею і адаптувати до автомобілів наших днів. Зокрема, фірма Orbis пропонує мотор-колеса власної конструкції під назвою Ring-Wheel, які можна встановити на звичайний серійний автомобіль з мінімумом переробок.



Для демонстрації можливостей фірма Orbis обладнала передньопривідний хетчбек Honda Civic мотор-колесами на задній осі. Це забезпечило автомоіблю практично подвійну прибавку до потужності ДВЗ. На шоу SEMA 2018 Civic показав швидкий розгін, та ще й непогану економію бензину.

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Колесо Ring-Wheel від Orbis є легким алюмінієвим ободом з покришкою на ньому. Всередині ж розміщені гальма та компактний електродвигун, що обертає кільцеву шестерню, а сам знаходиться на ступиці зі зміщенням і є нерухомим. Вся конструкція мотор-колеса кріпиться до стандартних важелів підвіски автомобіля.

Таке 20-дюймове колесо важить не більше стандартного легкосплавного диска Honda Civic. Крім вищеназваних переваг, Orbis Ring-Wheel також не потребує змащування та має на 13% меншу інерцію обертання в порівнянні зі стандартним диском.

Залишаються питання тільки до захисту цих механізмів від бруду і сторонніх предметів, а також до довговічності підшипників на ободі. Щодо вартості мотор-колеса, то пара обійдеться у $10 000. Втім, автори винаходу ведуть переговори з інвесторами про початок масштабного серійного виробництва, що може істотно знизити вартість Ring-Wheel.

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