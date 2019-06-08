Применение такого колеса не требует особых вмешательств в заводскую конструкцию автомобиля.

Американская компания Orbis создала электромотор, встроенный в сердцевину колесного диска, который обеспечивает любую машину с ДВС дополнительной мощностью и полным приводом.

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Мотор-колесо было создано еще в 1884 году и сегодня его можно встретить в электровелосипедах, скутерах и подобной легкой технике. На автомобиле подобную конструкцию впервые применили в 1897 году, сделал это 22-летний Фердинанд Порше, оборудовав мотор-колесами электромобиль Lohner-Porsche.

Современная инженерия и новые материалы позволили значительно усовершенствовать эту идею и адаптировать к автомобилям наших дней. В частности, фирма Orbis предлагает мотор-колеса собственной конструкции под названием Ring-Wheel, которые можно установить на обычный серийный автомобиль с минимумом переделок.

Для демонстрации возможностей фирма Orbis оборудовала переднеприводный хэтчбек Honda Civic мотор-колесами на задней оси. Это обеспечило автомоиблю почти двойную прибавку к мощности ДВС. На шоу SEMA 2018 Civic показал быстрый разгон, да еще и неплохую экономию бензина.

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Колесо Ring-Wheel от Orbis является легким алюминиевым ободом с крышкой на нем. Внутри же размещены тормоза и компактный электродвигатель, который вращает кольцевую шестерню, а сам неподвижен и находится на ступице со смещением. Вся конструкция мотор-колеса крепится к стандартным рычагам подвески автомобиля.

Такое 20-дюймовое колесо весит не более стандартного легкосплавного диска Honda Civic. Кроме вышеназванных преимуществ, Orbis Ring-Wheel также не требует смазки и имеет на 13% меньшую инерцию вращения по сравнению со стандартным диском.



Остаются вопросы только к защите этих механизмов от грязи и посторонних предметов, а также к долговечности подшипников на ободе. Что касается стоимости мотор-колеса, то пара обойдется в $10 тысяч. Впрочем, авторы изобретения ведут переговоры с инвесторами о начале масштабного серийного производства, что может существенно снизить стоимость Ring-Wheel.

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