Вони називаються Michelin Uptis і можуть стати серійним оснащенням автомобілів Chevrolet вже у 2024 році.

Безкамерна і безповітряна шина не є новою концепцією, однак незабаром вона може перетворитись з експериментального продукту на серійний. Про це повідомила компанія Michelin, яка зараз тестує нову покришку на електрокарах Chevy Bolt EV.

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Близько десяти років тому шинний гігант представив концептуальну шину Tweel, а кілька років тому її модифікацію під назвою Х Tweel, яку навіть почали випускати невеликим накладом для застосування на газонокосарках та будівельній техніці.

Нова розробка призначена для легкових автомобілів масового сегменту і отримала назву Michelin Uptis. Принцип роботи безкамерної шини залишився тим самим, що й у Tweel, однак характеристики були оптимізовані, відповідно до нових потреб. Між зовнішнім протектором і ободом колеса розташовані зв'язки армованих гумових спиць або ребер, які замінюють тиск повітря.

Фото: безкамерна шина Michelin Uptis / Michelin

Аби вийти з Uptis на ринок у повному масштабі, компанія Michelin співпрацює з General Motors, використовуючи флот електрокарів Bolt для тестування шин в реальних умовах. Якщо усе пройде, як заплановано, вже з 2024 року дилери марок, які входять до складу General Motors, пропонуватимуть Uptis у якості опційного обладнання для своїх авто.



Переваги Uptis, порівняно з традиційними шинами, наступні: трохи менша вага, немає необхідності у датчиках тиску, запасках і домкратах, оскільки пробити чи пошкодити таку шину майже неможливо.

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