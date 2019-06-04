Головна зміна – одночасне відображення кількох функцій у одному вікні.

Під час щорічної Всесвітньої конференції розробників Apple у Сан-Хосе, було зроблено кілька великих анонсів щодо багатьох продуктів. Разом з презентацією нового 6K дисплея і першим поглядом на iOS13 в Dark Mode, Apple оголосила про модернізацію додатків CarPlay і Maps.

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Це найбільше оновлення Apple CarPlay після дебюту у 2014 році. Перша за все, програма отримала новий інтерфейс з панеллю приладів, яка дозволяє відображати одночасно кілька відкритих додатків чи інформацію від них. Наприклад, буде показуватись назва музичної композиції та панель управління плеєром, разом з відкритими картами і запущеною навігацією.

Також персональний асистент Siri при запуску буде накладатись поверх інших додатків, замість того, аби виводитись на окрему вкладку. Компанія Apple також додала можливість інтеграції електронних календарів від сторонніх розробників до CarPlay та Siri.

CarPlay in 90% of cars sold in US.



New dashboard/UX. Non obtrusive Siri UI. Works with apps like Pandora and Waze. pic.twitter.com/9GCzO6x2gu — Rene Ritchie (@reneritchie) 3 июня 2019 г.



За інформацією Apple, програма CarPlay зараз знаходиться в 90% нових автомобілів, що продаються в США, хоча офіційного підтвердження цього факту й не надає.

Мапи Apple також зазнали масштабної модернізації. Розробники стверджують, що вони проїхали 4 мільйони кілометрів, аби повністю реконструювати “базову карту” і тепер вона має більш широке дорожнє покриття, кращі дані про пішоходів, більш точні адреси, і “більш детальне відображення ландшафту”.



Нові функції Карт включають функції “Колекції”, яку можна використовувати для спільного використання пунктів призначення та “Уподобання” для місць, які користувач часто відвідує. Нова функція “Круговий огляд” використовує 3D-фотографії для відображення реалістичних переглядів на рівні вулиць.

Нові та вдосконалені Карти з’являться у США наприкінці 2019 року, а нова програма CarPlay буде доступна з новим оновленням iOS13 восени цього року. Для отримання додаткової інформації про iOS13 відвідайте сайт Apple.com.

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