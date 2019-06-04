Главное изменение – одновременное отображение нескольких функций в одном окне.

Во время ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple в Сан-Хосе, было сделано несколько крупных анонсов о многих продуктах. Вместе с презентацией нового 6K дисплея и первым взглядом на iOS13 в Dark Mode, Apple объявила о модернизации приложений CarPlay и Maps.

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Это самое большое обновление Apple CarPlay после дебюта в 2014 году. Прежде всего, программа получила новый интерфейс с панелью приборов, которая позволяет отображать одновременно несколько открытых приложений или информацию от них. Например, будет показываться название музыкальной композиции и панель управления плеером вместе с открытыми картами и запущенной навигацией.

Также персональный ассистент Siri при запуске будет накладываться поверх других приложений, вместо того, чтобы выводиться на отдельную вкладку. Компания Apple также добавила возможность интеграции электронных календарей от сторонних разработчиков к CarPlay и Siri.

CarPlay in 90% of cars sold in US.



New dashboard/UX. Non obtrusive Siri UI. Works with apps like Pandora and Waze. pic.twitter.com/9GCzO6x2gu — Rene Ritchie (@reneritchie) 3 июня 2019 г.

По информации Apple, программа CarPlay сейчас находится в 90% новых автомобилей, продаваемых в США, хотя официального подтверждения этого факта и не предоставляет.

Карты Apple также подверглись масштабной модернизации. Разработчики утверждают, что они проехали 4 миллиона километров, чтобы полностью реконструировать "базовую карту" и теперь она имеет более широкое дорожное покрытие, лучшие данные о пешеходах, более точные адреса, и "более детальное отображение ландшафта".

Новые функции Карт включают функции "Коллекции", которую можно использовать для совместного использования пунктов назначения и "Избранное" для мест, которые пользователь часто посещает. Новая функция "Круговой обзор" использует 3D-фотографии для отображения реалистичных просмотров на уровне улиц.

Новые и усовершенствованные Карты появятся в США в конце 2019 года, а новая программа CarPlay будет доступна с новым обновлением iOS13 осенью этого года. Для получения дополнительной информации об iOS13 посетите сайт Apple.com.

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