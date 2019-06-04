Автопроизводитель немного опоздал со своим продуктом, потому что на рынке уже есть точно такое же устройство и стоит он в два с половиной раза дешевле.

Компания Tesla представила фирменное зарядное устройство, которое размещается на центральной консоли Model 3 и позволяет заряжать телефоны и планшеты с поддержкой Qi.

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Заводская комплектация Tesla Model 3 включает проводную док-станцию ​​для зарядки смартфонов в центральной консоли, однако многие владельцы выбрали различные альтернативные варианты из-за появления возможности беспроводной зарядки во многих флагманских телефонах сегодня, включая самые популярные iPhone от Apple.

Tesla решила не отставать от трендов и предложила свой вариант аксессуара. "Оставайтесь заряженными с помощью устройства зарядки беспроводных телефонов Model 3, разработанного Tesla. Благодаря нескользящей кремниевой поверхности с легкой установкой и достаточной мощностью для зарядки двух телефонов одновременно, зарядное устройство Tesla идеально подходит для устройств любого размера. Просто поместите свой смартфон с поддержкой Qi в отсек на центральной консоли, чтобы быстро и безопасно зарядить его без кабелей", – так производитель описывает продукт на сайте магазина.

Фото: фирменная беспроводная док-станция для Tesla Model 3 / Tesla

Стоимость зарядного устройства Tesla составляет 125 долларов, а доставка заказов начнется в ближайшие 2-3 недели. Правда, на рынке уже давно представлена масса подобных устройств, среди которых есть даже точная копия зарядки Tesla (или наоборот), которая стоит всего 50 долларов.

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