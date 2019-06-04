Автовиробник трохи спізнився зі своїм продуктом, бо на ринку вже є точнісінько такий же пристрій і коштує він у два з половиною рази дешевше.

Компанія Tesla представила фірмовий зарядний пристрій, який розміщується на центральній консолі Model 3 і дозволяє заряджати телефони і планшети з підтримкою Qi.

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Заводська комплектація Tesla Model 3 включає дротову док-станцію для зарядки смартфонів в центральній консолі, однак багато власників вибрали різні альтернативні варіанти через появу можливості бездротової зарядки в багатьох флагманських телефонах сьогодні, включаючи найпопулярніші iPhone від Apple.

Tesla вирішила не відставати від трендів і запропонувала свій варіант аксесуара. ”Залишайтеся зарядженими за допомогою пристрою зарядки бездротових телефонів Model 3, розробленого Tesla. Завдяки нековзаючій кремнієвій поверхні з легкою установкою і достатньою потужністю для зарядки двох телефонів одночасно, зарядний пристрій Tesla ідеально підходить для пристроїв будь-якого розміру. Просто помістіть свій смартфон з підтримкою Qi у відсік на центральної консолі, щоб швидко і безпечно зарядити його без кабелів”, – так виробник описує продукт на сайті магазина.

Фото: фірмова бездротова док-станція для Tesla Model 3 / Tesla

Вартість зарядного пристрою Tesla становить 125 доларів, а доставка замовлень розпочнеться в найближчі 2-3 тижні. Щоправда, на ринку вже давно представлена ​​маса подібних пристроїв, серед яких навіть є точна копія зарядки Tesla (чи навпаки), яка коштує усього 50 доларів.

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