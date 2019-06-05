Они называются Michelin Uptis и могут стать серийным оснащением автомобилей Chevrolet уже в 2024 году.

Бескамерная и безвоздушная шина не новая концепция, однако вскоре она может превратиться из экспериментального продукта в серийный. Об этом сообщила компания Michelin, которая сейчас тестирует новую покрышку на электрокарах Chevy Bolt EV.

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Около десяти лет назад шинный гигант представил концептуальную шину Tweel, а несколько лет назад ее модификацию под названием Х Tweel, которую даже начали выпускать небольшим тиражом для применения на газонокосилках и строительной технике.

Новая разработка предназначена для легковых автомобилей массового сегмента и получила название Michelin Uptis. Принцип работы бескамерной шины остался прежним, что и у Tweel, однако характеристики были оптимизированы в соответствии с новыми потребностями. Между внешним протектором и ободом колеса расположены связки армированных резиновых спиц или ребер, которые заменяют давление воздуха.

Фото: бескамерная шина Michelin Uptis / Michelin

Чтобы выйти с Uptis на рынок в полную силу, компания Michelin сотрудничает с General Motors, используя флот электрокаров Bolt для тестирования шин в реальных условиях. Если все пройдет, как запланировано, уже с 2024 дилеры марок, входящих в состав General Motors, будут предлагать Uptis в качестве опционного оборудования для своих автомобилей.

Преимущества Uptis по сравнению с традиционными шинами, следующие: немного меньше вес, нет необходимости в датчиках давления, запасках и домкратах, поскольку пробить или повредить такую шину почти невозможно.

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