Чистая магия!

Одно из последних обновлений программного обеспечения для электрокара Tesla Model 3 открыло пользователям возможность использования функции Enhanced Summon в режиме бета-теста. Вот как она работает.

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Само слово Summon, которое означает "вызов", часто используется в значении "магический призыв”. И не зря именно оно используется компанией Tesla для обозначения одной из функций электрокара, ведь для стороннего наблюдателя это действительно выглядит, как магия.

Ранее функция Summon позволяла дистанционно переместить электрокар на несколько метров, а ее продвинутая версия – Enhanced Summon делает возможным автономное перемещение на расстояние в несколько десятков метров. На очереди – приближение дистанций, которые будут измеряться в сотнях метров, а там и в километрах.

Стоит отметить, что использовать Enhanced Summon так, как это показал на видео владелец "Тройки" по имени Энтони Лапенти – противозаконно, поскольку автомобиль часть пути преодолевает по общественной дороге, в то время, как за рулем никого нет. Конечно, вся электроника машины работает на то, чтобы предотвратить несчастные случаи и должна вовремя остановить автомобиль в случае потенциальной опасности, однако если беда все же случится – кто за нее будет отвечать?

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