В рамках четвертого міжнародного фестивалю сучасного мистецтва Kyiv Art Week компанія BMW Україна презентувала арт-проект під назвою ART INSPIRED BY THE 8, створений відомим автомобільним дизайнером з України Максом Шкіндером.

THE 8 – це абсолютно новий BMW M850і xDrive, який відображає найсучасніші тенденції дизайну баварської марки. А THE ESSENCE – назва автомобіля з унікальним оздобленням кузова від вищезгаданого художника.

Ефектний образ флагманського купе BMW було створено в рамках масштабного проекту ART INSPIRED BY THE 8, що включає різноманітні заходи, пов’язані з мистецтвом та новим спорткаром. Ми вирішили дізнатись, чим саме цей автомобіль так надихає творчих людей та поспілкувались особисто з митцем, який оформив баварський шедевр – Максом Шкіндером.

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Максим – українець, який втілив сою дитячу мрію: він працює у студії McLaren старшим дизайнером екстер’єрів британських суперкарів. Та думками він, як сам запевняє, завжди в Україні.

Авто24: Ви зараз живете в Англії. Як Ви дізналися про проект та пошуки художника для розробки малюнка для оформлення THE 8?



Фото: THE 8, Максим Шкіндер та його мама Валентина / Фото Максим Шкіндер

Максим Шкіндер: Мене запросив взяти участь імпортер BMW в Україні. Компанія на тендерній основі запропоновала створити кілька концепцій образу THE 8. Проект видався цікавим, він став свого роду викликом для мене. А я людина азартна, тому вирішив випробувати себе. До того ж, я прихильник бренду BMW з дитинства. З того часу, як батько приїхав за мною в літній дитячий табір на BMW 518i 1986 року, я закохався в "баварців". Пізніше навіть придбав собі BMW Z4. Так що я просто не міг не прийняти запрошення. Мої ідеї сподобалися раді конкурсу, тому в подальшому одна з них була втілена в життя.

Від редакції:



Зазначимо, що для розробки проекту ART INSPIRED BY THE 8 художник був обраний радою професійних кураторів міжнародного фестивалю сучасного мистецтва Kyiv Art Week і менеджментом компанії BMW Україна, шляхом тендеру серед попередньо відібраних кандидатів. Тобто, список художників був сформований відповідно до стилю їхньої творчості. Після цього учасникам було запропоновано представити своє бачення, а на фінальних зборах рада обрала кращу концепцію.

Авто24: Що саме у новій THE 8 зачепило найбільше, можливо, стало натхненням для цього проекту?

М.Ш.: Точкою відліку стала фірмова форма решітки kidney grille. Це ідеальна основа та простір для творчості. Цьому елементу не бракує впізнаваності. До того ж, я помітив, що у вертикальному положенні решітка виглядає, як цифра “8”, що наштовхнуло мене на образ знаку нескінченності, який і є віддалено зчитується в орнаменті мого малюнка. Між першим поколінням 8-ки і другим пройшло 19 років. Мені, як художнику, було важливо відобразити це в роботі – час і простір, через які бренд провів свою трансформацію.

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Авто24: Що Ви вклали у контекст значення “ДНК бренду”, яке вказали у описі до своєї роботи?

М.Ш.: Вся історія бренду BMW пов'язана з мистецтвом, в найрізноманітніших його проявах.

Наприклад, на автосалонах стенд BMW часто представляв динамічні скульптури або інсталяції, подібні до тих, які ми бачимо в музеях сучасного мистецтва.



Артистизм завжди читався з-поміж рядків історії бренду. Це відображається в підтримці концерном безлічі знакових арт-заходів, як-от знамениті ярмарки Frieze або виставки Art Basel, персональною співпрацею з художниками і галереями. Вінцем цього співробітництва стала колекція BMW Art Cars, створена легендарними творцями і арт-революціонерами своїх часів, які, в свою чергу, стали елементом натхнення для безлічі художників у світі. Український проект, частиною якого я став - це результат і відображення цієї спадщини. У моєму баченні частина ДНК бренду BMW – це саме прагнення його до справжнього мистецтва.

Авто24: Тому ви й назвали свій проект THE ESSENCE?

М.Ш.: Так, Essence – це англійською “сутність”. Усі вищеназвані інгредієнти у вигляді образів потрібно було абстрагувати, перетворити на квінтесенцію асоціацій, аби, відкинувши зайве, показати лише суть. Наскільки мені це вдалося – оцінювати вам.

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