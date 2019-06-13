BMW 3 Series Touring ідентичний седану у всьому, крім багажника.

Седан BMW 3 Серії дебютував ще у жовтні минулого року, а з універсалом баварці затримались. Заварз автовиробник розкрив усью інформацію про версію Touring, а жива презентація моделі відбудеться в Мюнхені 25 червня на заході #NEXTGen.

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Фото: новий універсал BMW 3 Серії / BMW

Напередодні першого офіційного показу нового універсала третьої серії, запланованого на 25 червня, компанія BMW розкрила усі подробиці про новинку, відому під індексом G21 або BMW 3 Series Touring 2019.

Фото: BMW 3 Series Touring 2019 / BMW

З технічної точки зору універсал повністю копіює седан. Колісна база збігається з точністю до міліметра і становить 2851 мм. Передній підрамник, крила і капот стали алюмінієвими, а ще злегка розширилися передня і задня колії. Єдиний аспект, в якому універсал поступається седану це коефіцієнт опору повітрю. В універсала – 0,27, у седана 0,23.



У пасажирів заднього ряду крісел стало трохи більше місця в усіх напрямках. До того ж ззаду тепер можна встановити три дитячі крісла, два з яких – на кріплення ISOFIX.

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Багажник нового універсала пропонує від 500 до 1500 літрів об’єму в багажнику. Спинки дивана розділені 40:20:40 і можуть складатись натисканням кнопки (за доплату). Скло п'ятої дверцяти може відкриватися окремо, а сама вона може відкриватись й зачинятись за допомогою електроніки.

Універсал буде доступний з трьома бензиновими й трьома дизельними моторами потужністю від 190 до 265 кінських сил. Влітку 2020 року лінійку поповнить плагін-гібрид 330е.

Фото: кольорова палітра BMW 3 Series Touring 2019 / BMW

Публічна прем'єра BMW 3 Series Touring відбудеться 25 червня, а офіційний запуск на європейському ринку запланований на вересень.

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