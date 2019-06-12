У травні українці придбали і поставили на облік 643 електромобілі

Більшість поставлених на облік електромбобілів – легкові (610 шт.), комерційних – 33 шт. Таким чином, у порівнянні з минулим роком травневий попит на легкові електромобілі в Україні зріс майже в півтора рази, а на комерційні – на 43 відсотки, повідомляє Укравтопром.

Травневий ринок комерційних автомобілів на електротязі складався виключно з імпортного секонд-хенду і не відрізнявся різноманітністю. Основну масу склали електромобілі моделі RENAULT Kangoo Z.E., яких було зареєстровано 31 одиниці, ще дві машини - NISSAN e-NV200.

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У той же час, в реєстраціях легкових електрокарів були присутні нові електромобілі, але їх було всього 86 шт., а більшу частину (524 шт.) становили вживані.

Найпопулярнішим електрокаром в українців залишається NISSAN Leaf. Минулого місяця 329 ліфів поповнили автопарк країни.

На другому місці - TESLA Model S, автомобілі цієї моделі обрали 53 автомобілісти.

Також в травневу п’ятірку найпопулярніших автомобілів з нульовим рівнем викидів увійшли: BMW i3 – 46 шт.; FIAT 500е – 24 шт.; RENAULT Zoe – 23 шт.

Всього з початку року в Україну було завезено і поставлено на облік 2381 легковий і 176 комерційних електромобілів, що відповідно на 64% і 209% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що Toyota представила електрокари, які випускатиме наступного року.