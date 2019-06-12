В мае украинцы приобрели и поставили на учет 643 электромобиля

Большинство поставленных на учет электромобилей – легковые (610 шт.), Коммерческих – 33 шт. Таким образом, по сравнению с прошлым годом майский спрос на легковые электромобили в Украине вырос почти в полтора раза, а на коммерческие – на 43 процента, сообщает Укравтопром.

Майский рынок коммерческих автомобилей на электротяге состоял исключительно из импортного секонд-хенда и не отличался разнообразием. Основную массу составили электромобили модели RENAULT Kangoo Z.E., которых было зарегистрировано 31 единицу, еще две машины – NISSAN e-NV200.

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В то же время, в регистрациях легковых электрокаров присутствовали новые электромобили, но их было всего 86 шт., А большую часть (524 шт.) Составляли бывшие в употреблении.

Самым популярным электрокаром у украинцев остается NISSAN Leaf. В прошлом месяце 329 лифов пополнили автопарк страны.

На втором месте – TESLA Model S, автомобили этой модели выбрали 53 автомобилиста.

Также в майскую пятерку самых популярных автомобилей с нулевым уровнем выбросов вошли: BMW i3 – 46 шт .; FIAT 500е – 24 шт .; RENAULT Zoe – 23 шт.

Всего с начала года в Украину было ввезено и поставлено на учет 2381 легковой и 176 коммерческих электромобилей, что соответственно на 64% и 209% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что Toyota представила электрокары, которые будет выпускать в следующем году.