Электрокары и электрифицированные автомобили станут для японского производителя приоритетным типом продукции.

Шигеки Тераши, руководитель отдела исследований и разработок Toyota, на брифинге рассказал о планах компании в области электротранспорта. Согласно им, производитель сместил акцент от гибридов до электрокаров и в течение следующих 5 лет собирается заполнить рынок десятком моделей таких машин.

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Почти все будущие новинки Toyota планирует выпускать в Китае. По плану электрокаров должно быть десять. Начало рыночной активности запланировано на следующий год, когда в Японии будет проходить Олимпиада. Пригодиться, в первую очередь, должны компактные электрокары с небольшим запасом хода, которые помогут передвигаться по городу гостям японской столицы.

К тому моменту компания запасется твердотельными аккумуляторами и будет иметь электрическую платформу e-TNGA. Последнюю разрабатывает консорциум из девяти производителей, включая Subaru, Mazda, Suzuki и Daihatsu.

Фото: прототипы электрокаров Toyota / Toyota

Для внутреннего рынка Toyota и Daihatsu подготовят двухместные микрокары с запасом хода не более 100 км. Среди них трицикл, ранее известный как Toyota i-Road. О двух других данных пока нет.

Всего в планах Toyota значатся минимум 10 новых моделей. Пока в виде макетов были представлены три кроссовера, два минивэна, седан и три сити-кара.

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