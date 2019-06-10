Електрокари та електрифікаовані автомобілі стануть для японського виробника пріоритетним типом продукції.

Шигекі Тераші, керівник відділу досліджень і розробок Toyota, на брифінгу розповів про плани компанії в області електротранспорту. Згідно з ними, виробник змістив акцент від гібридів до електрокарів і протягом наступних 5 років збирається заповнити ринок десятком моделей таких машин.

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Майже усі майбутні новинки Toyota планує випускати у Китаї. За планом електрокарів має бути десять. Початок ринкової активності запланований на наступний рік, коли у Японії проходитиме Олімпіада. У нагоді, в першу чергу, мають стати компактні електрокари з невеликим запасом ходу, які допоможуть пересуватись містом гостям японської столиці.

До того моменту компанія запасеться твердотільними акумуляторами і матиме електричну платформу e-TNGA. Останню розробляє консорціум з дев'яти виробників, включаючи Subaru, Mazda, Suzuki і Daihatsu.

Фото: прототипи електрокарів Toyota / Toyota

Для внутрішнього ринку Toyota і Daihatsu підготують двомісні мікрокари з запасом ходу не більше 100 км. Серед них трицикл, раніше відомий як Toyota i-Road. Про два інших даних поки немає.

Загалом у планах Toyota значаться мінімум 10 нових моделей. Поки що у вигляді макетів були представлені три кросовера, два мінівени, седан та трійко сіті-карів.

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