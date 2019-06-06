Німці кажуть, що йдуть від темряви до світла.

Відео супроводжується музичною композицією “Звук тиші” від Simon&Garfunkel, яка починається словами “Привіт тобі, темрява, мій давній друг”.

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Навряд чи німецькому концерну вдастся повністю очиститись від дурної слави, пов’язаної з дизельгейтом. Але компанія покладає надії на те, що ставши виробником електрокарів, позбудеться асоціацій з масштабним скандалом.

Рекламне відео під назвою “Привіт, світло” присвячене народженню мінівена ID Buzz, який своєю появою символізує початок нової ери для автовиробника. На початку відео ми бачимо дизайнера, який приходить на роботу так рано, що довкола усе ще оповито темрявою. На шляху до свого робочого місця він чує уривки повідомлень по радіо про дизельгейт. Сумно, та він не опускає рук і береться до роботи. Поступово оживають офіс і завод, кипить робота і ось вже електричний мінівен вмикає фари і освітлює дорогу попереду не лише для себе, а й для усього Volkswagen.



Віра у світле майбуття відображена ще й у новому логотипі марки – двомірному й чорно-білому, замість знайомої нам блакитно-сріблястої 3D-емблеми.

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