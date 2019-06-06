Немцы говорят, что идут от тьмы к свету.

Видео сопровождается музыкальной композицией “Звук тишины” от Simon&Garfunkel, которая начинается словами “Привет тебе, тьма, мой старый друг”.

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Вряд ли немецкому концерну удастся полностью очиститься от дурной славы, связанной с дизельгейтом. Но компания возлагает надежды на то, что став производителем электрокаров, избавится от ассоциаций с масштабным скандалом.

Рекламное видео под названием "Привет, Свет" посвящен рождению минивэна ID Buzz, который своим появлением символизирует начало новой эры для автопроизводителя. В начале видео мы видим дизайнера, который приходит на работу так рано, что вокруг все еще окутано тьмой. На пути к своему рабочему месту он слышит отрывки сообщений по радио о дизельгейте. Грустно, но он не опускает рук и берется к работе. Постепенно оживают офис и завод, кипит работа и вот уже электрический минивэн включает фары и освещает дорогу впереди не только для себя, но и для всего Volkswagen.

Вера в светлое будущее отражена еще и в новом логотипе марки – двухмерном и черно-белом, вместо знакомой нам голубовато-серебристой 3D-эмблемы.

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