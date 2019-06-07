Першим з них буде SUV з габаритами RAV4, можливо, Subaru XV.

Схема розміщення агрегатів у новій платформі Toyota-Subaru буде “традиційною”: батарейний блок під підлогою, а електромотор – під капотом.

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Корпорації Toyota та Subaru успішно співпрацюють з 2005 року, свідченням чого є, крім іншого, близнюки BRZ і GT86. Партнери оголосили про об'єднання зусиль в розробці нової платформи для компактних середньорозмірних кросоверів і седанів D-сегмента з електричними силовими установками.

У цьому кооперативі Toyota відповідає за технології електрифікації, а Subaru за повнопривідні системи. Першою моделлю, збудованою на новій платформі стане кросовер, співрозмірний з RAV4, а найбільш імовірним претендентом на цю роль називають концепт Subaru Viziv Adrenaline.



Фото: концепт Subaru Viziv Adrenaline, є прообразом серійної моделі XV і головним кандидатом на звання першого електрокара Subaru / Subaru

Терміни не позначені. Сказано лише, що це не забере багато часу. Subaru визнає, що вела дослідження самостійно, але тепер перенесе наявні напрацювання в спільний проект. Зауважимо, Toyota також активно взаємодіє з Suzuki і Mazda.

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