В Грузії готуються побудувати завод з виробництва електрокарів до літа 2021 року.
Як повідомляється на офіційному сайті прем’єр-міністра Грузії, підприємство планують відкрити у місті Кутаїсі.
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У повідомленні йдеться, що через півтора року після запуску підприємства тут розраховують збирати вже не менше п’яти тисяч електромобілів.
Завод побудує грузинська компанія AiGroup спільно з китайською Changan. У перспективі на виробництві буде задіяно 300 місцевих жителів.
За словами прем’єр-міністра Грузії, особливе значення має той факт, що підприємство буде побудовано за підтримки уряду і стане першим заводом з виробництва електромобілів у регіоні.
Будівельні роботи повинні обіцяють почати у Кутаїсі вже найближчим часом.