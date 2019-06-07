В Грузии готовятся построить завод по производству электрокаров до лета 2021 года.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра Грузии, предприятие планируют открыть в городе Кутаиси.

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В сообщении говорится, что через полтора года после запуска предприятия здесь рассчитывают собирать уже не менее пяти тысяч электромобилей.

Завод построит грузинская компания AiGroup совместно с китайской Changan. В перспективе на производстве будет задействовано 300 местных жителей.

По словам премьер-министра Грузии, особое значение имеет тот факт, что предприятие будет построено при поддержке правительства и станет первым заводом по производству электромобилей в регионе.

Строительные работы обещают начать в Кутаиси в ближайшее время.