З 1 липня 2019 року в Євросоюзі набуде чинності закон про електромобілі: вони повинні будуть шуміти під час руху зі швидкістю нижче 20 км/г.

Автомобілі будуть видавати шуми гучністю не менше 56 децибел, щоб попереджати пішоходів, велосипедистів та інших джерел руху про свій наближенні.

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Так як в електромобілях немає двигунів внутрішнього згоряння, вони рухаються майже нечутно на маленьких швидкостях. При цьому на високій швидкості звукові позначення машинам не потрібні: тоді видається шум від шин і аеродинамічний шум. Особливі проблеми електромобілі створюють пішоходам з проблемами зору.

У 2018 році влада США допрацювали аналогічні правила для електромобілів: вони повинні будуть спеціально шуміти на швидкості близько 30 км на годину. Закон повинен остаточно вступити в силу в 2020 році.

Власні звуки для електромобілів вже придумали в Jaguar, BMW і Nissan.