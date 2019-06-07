С 1 июля 2019 года в Евросоюзе вступит в силу закон об электромобилях: они должны будут шуметь при движении со скоростью ниже 20 км/ч.

Автомобили будут выдавать шумы громкостью не менее 56 децибел, чтобы предупреждать пешеходов, велосипедистов и других источников движения о своем приближении.

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Так как в электромобилях нет двигателей внутреннего сгорания, они двигаются почти бесшумно на маленьких скоростях. При этом на высокой скорости звуковые обозначения машинам не нужны: если выдается шум от шин и аэродинамический шум. Особые проблемы электромобили создают пешеходам с проблемами зрения.

В 2018 году власти США доработали аналогичные правила для электромобилей: они должны будут специально шуметь на скорости около 30 км в час. Закон должен окончательно вступить в силу в 2020 году.

Собственные звуки для электромобилей уже придумали в Jaguar, BMW и Nissan.