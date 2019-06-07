Первым из них будет SUV с габаритами RAV4.

Схема размещения агрегатов в новой платформе Toyota-Subaru будет "традиционной": батарейный блок под полом, а электромотор – под капотом.

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Корпорации Toyota и Subaru успешно сотрудничают с 2005 года, свидетельством чего является, помимо прочего, близнецы BRZ и GT86. Партнеры объявили об объединении усилий в разработке новой платформы для компактных среднеразмерных кроссоверов и седанов D-сегмента с электрическими силовыми установками.

В этом кооперативе Toyota отвечает за технологии электрификации, а Subaru за полноприводные системы. Первой моделью, построенной на новой платформе станет кроссовер, соразмерный с RAV4, а наиболее вероятным претендентом на эту роль называют концепт Subaru Viziv Adrenaline.



Фото:концепт Subaru Viziv Adrenaline, является прообразом серийной модели XV и главным кандидатом на звание первого электрокара Subaru / Subaru

Сроки не обозначены. Сказано только, что это не займет много времени. Subaru признает, что вела исследования самостоятельно, но теперь перенесет имеющиеся наработки в общий проект. Заметим, Toyota также активно взаимодействует с Suzuki и Mazda.

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