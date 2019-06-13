BMW 3 Series Touring идентичен седану во всем, кроме багажника.

Седан BMW 3 серии дебютировал еще в октябре прошлого года, а с универсалом баварцы задержались. Сейчас автопроизводитель раскрыл всю информацию о версии Touring, а живая презентация модели состоится в Мюнхене 25 июня на мероприятии #NEXTGen.

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Фото: новый универсал BMW 3 серии / BMW

Накануне первого официального показа нового универсала третьей серии, запланированного на 25 июня, компания BMW раскрыла все подробности о новинке, известной под индексом G21 или BMW 3 Series Touring 2019.

Фото: BMW 3 Series Touring 2019 / BMW

С технической точки зрения универсал полностью копирует седан. Колесная база совпадает с точностью до миллиметра и составляет 2851 мм. Передний подрамник, крылья и капот стали алюминиевыми, а еще слегка расширились передняя и задняя колеи. Единственный аспект, в котором универсал уступает седану, – это коэффициент сопротивления воздуху. У универсала – 0,27, у седана 0,23.



У пассажиров заднего ряда кресел стало чуть больше места во всех направлениях. К тому же сзади теперь можно установить три детских кресла, два из которых – на креплениях ISOFIX.

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Багажник нового универсала предлагает от 500 до 1500 литров объема в багажнике. Спинки дивана разделены 40:20:40 и могут складываться нажатием кнопки (за доплату). Стекло пятой двери может открываться отдельно, а сама она может открываться и закрываться с помощью электроники.



Универсал будет доступен с тремя бензиновыми и тремя дизельными моторами мощностью от 190 до 265 лошадиных сил. Летом 2020 года линейку пополнит плагин-гибрид 330е.

Фото: цветовая палитра BMW 3 Series Touring 2019 / BMW

Публичная премьера BMW 3 Series Touring состоится 25 июня, а официальный запуск на европейском рынке запланирован на сентябрь.

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