В рамках четвертого международного фестиваля современного искусства Kyiv Art Week компания "AWT Бавария" презентовала арт-проект под названием ART INSPIRED BY THE 8, созданный известным автомобильным дизайнером из Украины Максом Шкиндером.

THE 8 – это абсолютно новый BMW М850і xDrive, который отражает самые современные тенденции дизайна баварской марки. А THE ESSENCE – название автомобиля с уникальной отделкой кузова от вышеназванного художника.

Эффектный флагманский спорткар BMW был создан в рамках масштабного проекта ART INSPIRED BY THE 8, который включает разнообразные мероприятия, связанные с искусством и новым спорткаром. Мы решили узнать, чем именно этот автомобиль так вдохновляет творческих людей и пообщались лично с художником, который оформил баварский шедевр – Максом Шкиндером.

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Максим – украинец, воплотивший свою детскую мечту: он работает в студии McLaren старшим дизайнером экстерьеров британских суперкаров. Но мыслями он, как сам уверяет, всегда в Украине.

Авто24: Вы сейчас живете в Англии. Как вы узнали о проекте и поиске художника для разработки рисунка на оформление THE 8, который проводился в Украине?



Фото: THE 8, Максим Шкиндер и его мама Валентина / Фото Максим Шкиндер

Максим Шкиндер: Меня пригласил принять участие импортер BMW в Украине. Компания на тендерной основе предложила создать несколько концепций образа THE 8. Проект показался интересным, он стал своего рода вызовом для меня. А я человек азартный, поэтому решил испытать себя. К тому же, я сторонник бренда BMW с детства. С того времени, как отец приехал за мной в летний детский лагерь на BMW 518i 1986 года, я влюбился в "баварцев". Позже даже приобрел себе BMW Z4. Так что я просто не мог не принять приглашение. Мои идеи понравились совету конкурса, поэтому в дальнейшем одна из них была воплощена в жизнь.

От редакции:



Для разработки проекта ART INSPIRED BY THE 8 художник был избран советом профессиональных кураторов международного фестиваля современного искусства Kyiv Art Week и менеджментом компании BMW Украина, путем тендера среди предварительно отобранных кандидатов. То есть, список художников был сформирован в соответствии со стилем их творчества. После этого участникам было предложено предоставить свое видение, а на финальных сборах совет выбрал лучшую концепцию.

Авто24: Что именно в THE 8 зацепило больше всего, возможно, стало вдохновением для этого проекта?

М.Ш.: Точкой отсчета стала фирменная форма решетки kidney grille. Это идеальная основа и простор для творчества. Этот элемент очень узнаваем. К тому же, я заметил, что в вертикальном положении решетка выглядит, как цифра “8”, что натолкнуло меня на образ знака бесконечности, который и является отдаленно считывается в орнаменте моего рисунка. Между первым поколением 8-ки и вторым прошло 19 лет. Мне, как художнику, было важно отразить это в работе – время и пространство, через которые бренд провел свою трансформацию.

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Авто24: Что Вы вложили в контекст значения “ДНК бренда”, которое указали в описании к своей работе?

М.Ш.: Вся история бренда BMW связана с искусством, в самых разнообразных его проявлениях. Например, на автосалонах стенд BMW часто представлял динамичные скульптуры или инсталляции, подобные тем, которые мы видим в музеях современного искусства.



Артистизм всегда читался среди строк истории бренда. Это отражается в поддержке концерном множества знаковых арт-мероприятий, таких как знаменитые ярмарки или выставки Frieze Art Basel, персональным сотрудничеством с художниками и галереями. Венцом этого сотрудничества стала коллекция BMW Art Cars, созданная легендарными создателями и арт-революционерами своих времен, которые, в свою очередь, стали элементом вдохновения для множества художников в мире. Украинский проект, частью которого я стал – это результат и отражение этого наследия. Мое видение части ДНК бренда BMW – это именно влечение его к настоящему искусству.

Авто24: Поэтому вы и назвали свой проект THE ESSENCE?

М.Ш.: Да, Essence по английски – это сущность. Все вышеназванные ингредиенты в виде образов нужно было абстрагировать, превратить в квитэссенцию ассоциаций, чтобы, отбросив лишнее, показать только суть. Насколько мне это удалось – оценивать вам.

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