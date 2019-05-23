"Выход на пенсию открывает широкие возможности для будущего", – говорят баварцы своему заклятому конкуренту.

22 мая на канале BMW в YouTube появился ролик, очевидно подготовленный заранее, на котором баварский автопроизводитель позволил себе легкую шутку о выходе на заслуженную пенсию главы концерна Daimler Дитера Цетше.

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Фото: Дитер Цетше / Daimler

“Это последний день как CEO компании Mercedes-Benz и давно заслуженная отставка Дитера Цетше. Под аплодисменты своих теперь уже бывших коллег он сдает свой пропуск и рабочее удостоверение, говорит на прощание несколько слов и в последний раз возвращается домой на служебном автомобиле. Все это могло бы быть печальной историей, если бы не одна вещь, что ждет его дома”. Такое описание имеет видео под названием “Последний день”, которое размещено на YouTube-канале BMW 22 мая.

В гараже бизнесмена на пенсии, по мнению BMW, стоят классический Mercedes-Benz и... новый родстер BMW i8 Roadster. Именно на нем свободный от корпоративных обязательств бывший топ-менеджер отправляется на встречу новой жизни. В конце ролика BMW выразила благодарность Дитеру за “столько вдохновляющих лет”.

Напомним, Дитер Цетше был на посту главы Mercedes-Benz с 2006 года. 66-летний миллиардер входит в сотню самых влиятельных людей планеты по версии Forbes.



Фото: Ола Каллениус / Daimler

На этом посту его заменит Ола Каллениус, получивший повышение, после удачной работы в качестве руководителя подразделения AMG.

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