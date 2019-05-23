"Вихід на пенсію відкриває широкі можливості для майбутнього", – кажуть баварці своєму затятому конкуренту.

22 травня на каналі BMW в YouTube з’явився ролик, очевидно підготований заздалегідь, у якому баварський автовиробник дозволив собі легкий жарт про вихід на заслужену пенсію голови концерну Daimler Дітера Цетше.

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Фото: Дітер Цетше / Daimler

“Це останній день як CEO компанії Mercedes-Benz та давно заслужена відставка Дітера Цетше. Під оплески своїх тепер вже колишніх колег він здає свою перепустку й робоче посвідчення, говорить на прощання кілька слів і востаннє повертається додому на службовому автомобілі. Все це могло б бути сумною історією, якби не одна річ, що чекає на нього вдома”. Такий опис має відео під титулом “Останній день”, розміщене на YouTube-каналі BMW 22 травня.

У гаражі бізнесмена на пенсії, на думку BMW, стоять класичний Mercedes-Benz і... новий родстер BMW i8 Roadster. Саме на ньому вільний від корпоративних зобов'язань колишній топ-менеджер рушає на зустріч новому життю. В кінці ролика BMW висловила подяку Дітеру за “так багато надихаючих років”.

Нагадаємо, Дітер Цетше зперебував на посту голови Mercedes-Benz з 2006 року. 66-річний мільярдер входить у сотню найвпливовіших людей планети за версією Forbes.



Фото: Ола Калленіус / Daimler

На цій посаді його замінить Ола Калленіус, який отримав підвищення, після вдалої роботи у якості керівника підрозділу AMG.

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