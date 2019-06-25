Семигранные "ноздри", двери типа "крыло бабочки", узкие ленты оптики – попробуйте узнать в этом концепте BMW.

Семигранные “ноздри”, двери типа "крыло бабочки", узкие ленты оптики – попробуйте узнать в этом концепте BMW. Элементы дизайна и отдельные принципы Vision M Next лягут в основу будущих скоростных моделей марки.

Также интересно: Украинские владельцы электрокаров Tesla собрались на массовый слет в Киеве (фото, видео)

Во время специального мероприятия NEXT GEN (Следующее поколение) баварский автопроизводитель представил концепт BMW Vision M Next, который является воплощением "драйверских ценностей” марки в будущем. Он является носителем передовых технологий и следующего слова в дизайне.

Фото: концепт BMW Vision M Next / BMW

Как ни странно, прототип полностью не электрический – это гибрид Power PHEV, с электромоторами на передней и задней осях, а также четырехцилиндровым бензиновым турбомотором на задней оси. Комбинированная отдача силовой установки составляет 600 л.с.. Кнопка BOOST+ позволяет задействовать кратковременный прилив мощности. Говорить о технических характеристиках чистого концепта, якобы, моветон, однако BMW сообщает, что от 0 до сотни концепт может разгоняться ровно за 3 секунды и развивать максимальную скорость в 300 км/ч. Заявленный запас хода на одной электроэнергии, без запуска ДВС – 100 км.

Фото: BMW Vision M Next / BMW

Внутреннее пространство прототипа баварцы называют "жидкой скульптурой”. Кресла наполнены пористым материалом с памятью формы. Роль приборной панели выполняют прозрачный дисплей над рулем, проекционный экран и мини-дисплей на руле. Синтетические ткани цвета Midnight Blue и матовые металлические поверхности с титановым оттенком создают атмосферу "техно".

Читайте также: Лондонская фирма предлагает превратить старые Mercedes G-Class от 1999 года выпуска в новые

Концепт оснащен системой автономного управления, которая позволяет припарковать машину без участия водителя, запустив процесс через мобильное приложение MyBMW, а также со смартфона вызвать спорткар со стоянки, как это делает Tesla Summon.

Фото: салон BMW Vision M Next / BMW

BMW Vision M Next стал первым носителем новых фирменных лазерных фар и фонарей Laser Wire. Они создают световой поток за счет оптического волокна с покрытием из люминофора. На задних фарах размещены небольшие логотипы BMW – это отсылка к спорткару BMW Turbo 1972 года. Дизайнеров также вдохновлял вид купе BMW i8, и предыдущих визионерских прототипов: iNext и Vision Next 100.

Многие аэродинамические элементы и детали кузова машины сделаны из углепластика вторичной переработки. Диаметр колесных дисков – спереди 21 сзади 22 дюйма. Фирменный изгиб Хофмайстера превратился в воздухозаборник, а за ним появилась узкая горизонтальная полоса жабр, которая слегка сужается к корме – это отсылка к BMW M1

Также интересно: Украинец отразил суть нового дизайна BMW в своей творческой работе THE ESSENCE