У лінійці модифікацій чеського хетчбека з'явилося нове екологічне і економічне виконання G-TEC, оснащене 90-сильним двигуном на стиснутому природному газі.

Після прем'єри гібридного Superb iV і електричного Citigo-e iV марка Skoda представила ще один екологічний автомобіль - на цей раз машину з двигуном на стиснутому природному газі, яка доповнила в лінійці компанії показану в вересні 2018 року Skoda Octavia G-TEC.

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На відміну від Octavia G-TEC, яка використовує 1,5-літровий 4-циліндровий мотор, Scala G-TEC оснащується 1-літровим 3-циліндровим двигуном. 90-сильний агрегат поєднується з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Запас зрідженого природного газу зберігається в трьох сталевих резервуарах, які вміщають 13,8 кілограмів палива. На газу машина може проїхати приблизно 410 кілометрів. Ще 220 кілометрів пробігу забезпечить невеликий бак на 9 літрів бензину. Сумарно на обох видах палива Scala G-TEC без дозаправки може пройти до 630 кілометрів.

Установка газових балонів знизила місткість багажника з 467 до 339 літрів, але в Skoda заявляють, що Scala все одно є самим практичним автомобілем на природному газі з усіх представлених на європейському ринку.

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Skoda Scala G-TEC надійде в продаж в 4-му кварталі 2019 року. Хетчбек буде доступний в трьох комплектаціях - Active, Ambition і Style.