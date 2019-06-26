У Польщі пенсіонерка, яка здавала на права, задавила свого екзаменатора. Про це розповідається в сюжеті ТСН.

Інструктор одночасно контролював двох студентів на автомобілях, і не встиг відскочити від машини. В автошколі кажуть, що за 25 років роботи таке спостерігають вперше. Допиту жінки ще не було, адже вона перебуває у стані шоку.

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Загиблий інструктор працював в автошколі давно, мав усі необхідні дозволи і величезний досвід керування автомобілів різних типів.