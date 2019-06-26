В Польше пенсионерка, которая сдавала на права, задавила своего экзаменатора. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Инструктор одновременно контролировал двух студентов на автомобилях, и не успел отскочить от машины. Допроса женщины еще не было, ведь она находится в состоянии шока.

Читайте также: В Патрульной полиции показали как оформлять европротокол: видео

Погибший инструктор работал в автошколе давно, имел все необходимые разрешения и огромный опыт управления автомобилей различных типов. В автошколе говорят, что за 25 лет работы такое наблюдают впервые.