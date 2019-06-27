В линейке модификаций чешского хэтчбека появилось новое экологичное и экономичное исполнение G-TEC, оснащенное двигателем мощностью 90 сил на сжатом природном газе.

После премьеры гибридного Superb iV и электрического Citigo-e iV марка Skoda представила еще один экологичный автомобиль – на этот раз машину с двигателем на сжатом природном газе, которая дополнила в линейке компании показанную в сентябре 2018 года Skoda Octavia G-TEC.

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В отличие от Octavia G-TEC, которая использует 1,5-литровый 4-цилиндровый мотор, Scala G-TEC оснащается 1-литровым 3-цилиндровым двигателем. 90-сильный агрегат сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Запас сжиженного природного газа хранится в трех стальных резервуарах, которые вмещают 13,8 килограммов топлива. На газу машина может проехать примерно 410 километров. Еще 220 километров пробега обеспечит небольшой бак на 9 литров бензина. Суммарно на обоих видах топлива Scala G-TEC без дозаправки может пройти до 630 километров.

Установка газовых баллонов снизила вместимость багажника с 467 до 339 литров, но в Skoda заявляют, что Scala все равно является самым практичным автомобилем на природном газу из всех представленных на европейском рынке.

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Skoda Scala G-TEC поступит в продажу в 4-м квартале 2019 года. Хэтчбек будет доступен в трех комплектациях – Active, Ambition и Style.