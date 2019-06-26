Монте-Карло славится своими роскошными отелями и казино. Публика здесь бывает соответствующая, такие же и машины. Но местные копы не обращают внимание на статусы и состояния водителей, если они нарушают ПДД, и изымают их дорогие автомобили. После аварий спорткары оказываются на другой площадке.

Шестьдесят-семьдесят конфискованных суперкаров и спорткаров заполняют паркинг в Монако, в ожидании аукциона для продажи или возврата к своим владельцам.

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В своем новом видео популярный блогер Shmee150 рассказывает, что все машины, которые находились на штрафплощадке во время съемки, были конфискованы в течении недели во время Гран-при Монако. Причины для изъятия автомобилей разные: нарушение правил парковки, слишком громкий звук, превышение скорости и тому подобное.

В ролике можно увидеть немало автомобилей, стоимостью более 100 тысяч долларов: многочисленные Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, тюнингованные Mercedes, BMW и Audi. Автомобили, говорит автор видео, как правило, проводят на штрафплощадке по 4-5 дней, после чего владельцы забирают большинство из них, заплатив несколько сотен штрафа.

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