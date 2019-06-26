В соответствии с Правилами дорожного движения запрещается эксплуатация автомобиля при нанесении на стекло покрытия, которое ограничивает обзорность с места водителя и ухудшает прозрачность стекла.

За управление автомобилем с нарушением этих требований предусмотрен штраф в размере 340 грн на первый раз и если повторно в течении года, то могут лишить права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Читайте также: В Польше женщина при сдаче на права задавила своего инструктора: видео

В то же время, Правилами предусмотрены определенные исключения, а именно допускается тонирование с светопропусканием для ветрового стекла не ниже 75% и для других не ниже 70%. Зеркальное тонирование запрещено в любом случае.

Однако, при наложении штрафа определить процент светопропускания работник полиции должен не “на глаз”, а специальным прибором (тауметр).

Если инспектор не провел соответствующих измерений светопропускания специальными приборами, то такой штраф за управление автомобилем с тонированными стеклами является незаконным.