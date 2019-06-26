Відповідно до Правил дорожнього руху забороняється експлуатація автомобіля при нанесенні на скло покриття, які обмежує оглядовість з місця водія і погіршує прозорість скла.

За керування автомобілем із порушенням цих вимог передбачено штраф у розмірі 340 грн. на перший раз і якщо повторно протягом року, то можуть позбавити права керування від 3-х до 6-ти місяців.

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Водночас, Правилами передбачено певні винятки, а саме допускається тонування із світлопропусканням для вітрового скла не нижче 75% та для інших не нижче 70%. Дзеркальне тонування заборонено у будь-якому випадку.

Проте, при накладенні штрафу визначити відсоток світлопропускання працівник поліції повинен не “на око”, а спеціальним приладом (тауметр).

Якщо інспектор не провів відповідних вимірювань світло пропускання спеціальними приладами, то такий штраф за керування автомобілем із тонованим склом є незаконним.