Львовским правоохранителям пришлось устроить погоню за человеком на скутере, которого заподозрили в вождении в нетрезвом состоянии.

Как сообщается, на улице Мечникова в полицейских обратились местные жители, которые указали им на скутериста, который употреблял на их глазах алкоголь. Когда же один из патрульных начал к нему приближаться, мужчина попытался скрыться.

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При этом, пока второй полицейский разворачивал машину, чтобы начать погоню, к его напарнику, который попытался догнать нарушителя пешком, подъехал автомобиль Subaru, водитель которого предложил свою помощь. В итоге двумя машинами скутериста догнали и задержали.

"36-летний мужчина сначала сказал, что выпил только слабоалкогольное пиво, а когда услышал о последствиях, то забрал свои слова обратно. Ему предложили пройти проверку, однако он отказался. На водителя скутера составили протокол", — рассказали патрульные.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на один год.