Львівським правоохоронцям довелося влаштувати погоню за чоловіком на скутері, якого запідозрили у водінні у нетверезому стані.

Як повідомляється, на вулиці Мечникова до поліцейських звернулися місцеві жителі, які вказали їм на скутериста, що вживав на їхніх очах алкоголь. Коли ж один з патрульних почав до нього наближатися, чоловік спробував втекти.

Читайте також: Оголошені ціни на новий Skoda Superb

При цьому, поки другий поліцейський розвертав машину, щоб почати погоню, до його напарника, який спробував наздогнати порушника пішки, під'їхав автомобіль Subaru, водій якого запропонував свою допомогу. У підсумку двома машинами скутериста наздогнали і затримали.

“36-річний чоловік спочатку сказав, що випив лише слабкоалкогольне пиво, а коли почув про наслідки, то забрав свої слова назад. Йому запропонували пройти перевірку, однак він відмовився. На водія скутера склали протокол”, — розповіли патрульні.

Тепер порушникові загрожує штраф у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.