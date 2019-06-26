Монте-Карло славиться своїми розкішними готелями та казино. Публіка тут буває відповідна, такі ж і машини. Але місцеві копи не зважають на статуси та статки водіїв, якщо вони порушують ПДР, та вилучають їхні дорогі автомобілі. Після аварій спорткари опиняються на іншому майданчику.

Шістдесят-сімдесят конфіскованих суперкарів та спорткарів заповнюють паркінг у Монте-Карло, в очікуванні аукціону для продажу чи повернення до своїх власників.

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У своєму новому відео популярний блогер Shmee150 розповідає, що усі машини, які знаходились на штрафмайданчику під час зйомки, були конфісковані протягом тижня під час Гран-прі Монако. Причини для вилучення автомобілів різні: порушення правил парковки, занадто гучний звук, перевищення швидкості тощо.



У ролику можна побачити чимало автомобілів, вартістю понад 100 тисяч доларів: числені Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, тюнінговані Mercedes, BMW та Audi. Автомобілі, говорить автор відео, як правило, проводять на штрафмайданчику по 4-5 днів, після чого власники забирають більшість із них, сплативши кілька сотень штрафу.

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