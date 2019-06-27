Четверте покоління популярного компактного позашляховика надходить у продаж в нашій країні.

Рівно через рік після глобального дебюту новий Suzuki Jimny 4 нарешті дістався України. Позашляховик доступний за ціною від 489 тисяч гривень.

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В Україні Suzuki Jimny пропонують виключно з півторалітровим бензиновим двигуном потужністю 102 к.с. На вибір запропоновано дві коробки передач: 5-МКП або 4-АКП. У першому випадку середня витрата пального становить 6,8 л/100 км, у другому – 7,5. Привід постійний повний, є понижена передача та технологія допомоги на спуску HDC. Кліренс позашляховика збільшений до 210 мм. Максимальна швидкість Jimny становить 145 км/год.

Фото: Suzuki Jimny 2020 / Suzuki

Вітчизняні дилери пропонують новий Suzuki Jimny в трьох версіях. Вартість базового виконання GA – 489 тисяч гривень. Покупці отримають ESP, 4 подушки безпеки, кондиціонер, круїз-контроль, аудіосистему й датчик світла за ці гроші.

Версія GL розширює список оснащення електросклопідйомниками і підігрівом сидінь. З механікою така машина коштує від 535 тисяч гривень, а з “автоматом” – 570 тисяч. Топове виконання GLX коштує від 673 тисяч гривень і доступне виключно з автоматичною коробкою передач. Список оснащення такої версії включає діодні фари, клімат-контроль, навігацію з 8-дюймовим тачскріном та 15-дюймові литі диски.

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