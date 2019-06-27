І зробив це у відповідь на запит від української спільноти власників Tesla в Twitter.

Свій акаунт в популярній соцмережі голова Tesla, незважаючи на пориви, так і не видалив. І продовжує спілкуватись зі спільнотою. Українцям, наприклад, він відповів, що зарядкам Supercharger в Україні бути.

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22 червня українські власники електрокарів Tesla зібрались на наймасовіший зліт у Києві – “ТеслаПікнікЧайка”. Організатори заявили про присутність більше сотні електрокарів Tesla на зльоті. І навряд чи це всі українськи “Тесла”, а є ще й електрокари інших марок, які також можуть використовувати “Суперчарджери”.

Після цього Чупахін Роман розмістив у своєму Твіттері публікацію зі зверненням до Ілона Маска через тегування: Ілоне, нам потрібні швидкісні зарядки в Україні! На що отримав коротку, але містку відповідь: Ок.

Ok — Elon Musk (@elonmusk) 26 июня 2019 г.



Лаконічна відповідь Маска підтверджує попередні заяви про появу кількох Tesla Supercharger в Україні. Відбутись це має не пізніше 2020 року.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Ілон Маск написав у своєму Twitter: “З Ірландії до Києва, з Норвегії до Туреччини” і розмістив мапу з відмітками – між Луцьком і Львовом та поблизу Житомира.

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