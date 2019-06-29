Tesla Model X – найінноваційніший автомобіль сучасності вартістю під 200 тисяч доларів. Однак в українських умовах у неї виявляється маса проблем.

За переконанням фахівців київського сервісу Tesla Service, найбільша проблема Tesla Model X в тому, що вона створена на платформі більш легкої моделі S, а "Ікс" на чверть важча. Звідси – неможливість досягти заданого пробігу на одному заряді, перевантаження вузлів та агрегатів та як наслідок – вони передчасно виходять з ладу. Потрібна додаткова шумоізоляція, адже пластикові деталі скриплять на ходу. Пневмостійки виходять з ладу, адже вони зроблені для більш легкої Model S. Окрім того, бувають випадки, коли пневмостійки розвалюються на ямах чи навіть "лежачих поліцейських".

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В задній частині тягової батареї контактори виходять з ладу, особливо якщо часто на ганяти на “Іксі”. На активному спойлері взимку багато льоду та снігу, через що він ламається.

Задні двері "крила соколу" можуть протікати – потрібно їх регулювати. Також є проблеми з безрамковим склом – на швидкості задуває, а взимку – примерзає.

Ще більше проблем Tesla Model X за умови їх експлуатації в Україні – у відео:

Щоправда, виробник Tesla Model X щороку модернізує ці авто, тому моделі 2016 та 2017 року суттєво відрізняються – багато проблем ліквідовано.

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