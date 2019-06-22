Мешканець Боснії за 16 років обнулив одометр свого хетчбека.

Ця Skoda Fabia 2003 не просто безсмертна – за 16 років вона жодного разу не зламалась!

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Червоний хетчбек у 2003 році придбав у офіційного дилера таксист Мірсад Чосіч. З того часу він практично щодня експлуатував машину, намотуючи кілометри рідним містом Тузла і сумлінно проходячи ТО на офіційній сервісній станції.

За 16 років Fabia жодного разу не потребувала серйозного ремонту ТО обмежувалося лише заміною витратних матеріалів. Під капотом машини і досі оригінальний атмосферний дизель 1.9 SDI. Відзначимо, що саме завдяки цьому мотору, а також турбомотору 1.9 TDI, перше покоління Skoda Fabia має репутацію надійного автомобіля.

Фото: Skoda Fabia першого покоління, Мірсад Чосіч та представники імпортера марки у Боснії / Skoda

Імпортер автомобілів Skoda в Боснії і Герцеговини вирішив нагородити власника Fabia за його дбайливе ставлення до машини. Мірсаду Чосічу подарували сертифікат на суму 5000 боснійських конвертованих марок (трохи більше 2500 євро) на покупку нової Шкоди, новий одометр (старий лічильник показував нуль після мільйона кілометрів пробігу), безкоштовне обслуговування протягом одного року і фірмовий наручний годинник. Втім, Мірсад поки що не збирається міняти свою “ластівку”.

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