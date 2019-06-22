Житель Боснии за 16 лет обнулил одометр своего хэтчбека.

Эта Skoda Fabia 2003 не просто бессмертная – за 16 лет она ни разу не сломалась!

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Красный хэтчбек в 2003 году приобрел у официального дилера таксист Мирсад Чосич. С того времени он практически ежедневно эксплуатировал машину, наматывая километры по родному городу Тузла и добросовестно проходя ТО на официальной сервисной станции.

За 16 лет Fabia ни разу не требовала серьезного ремонта, ТО ограничивалось лишь заменой расходных материалов. Под капотом машины и до сих пор оригинальный атмосферный дизель 1.9 SDI. Отметим, что именно благодаря этому мотору, а также турбомотору 1.9 TDI, первое поколение Skoda Fabia имеет репутацию надежного автомобиля.

Фото: Skoda Fabia первого поколения, Мирсад Чосич и представители импортера марки в Боснии / Skoda

Импортер автомобилей Skoda в Боснии и Герцеговине решил наградить владельца Fabia за его бережное отношение к машине. Мирсаду Чосичу подарили сертификат на сумму 5000 боснийских конвертируемых марок (чуть больше 2500 евро) на покупку новой Шкоды, новый одометр (старый счетчик показывал ноль после миллиона километров пробега), бесплатное обслуживание в течение одного года и фирменные наручные часы. Впрочем, Мирсад пока не собирается менять свою "ласточку".

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