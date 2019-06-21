Кросовер дебютує у Франкфурті восени, та вже зараз маємо змогу побачити, як він виглядає.

Зображення наступного покоління Renault Captur прийшли з Китаю – автомобіль був знятий для китайського сертифікаційного органу.

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Новий Renault Captur створений на базі останнього Clio. За габаритами він трохи більший за модель першого покоління. У довжину кросовер сягає 4263 мм, в ширину – 1797 мм, а у висоту – 1593 мм, при колісній базі в 2638 мм. Останній показник на 32 міліметри більший, ніж у попередника.

Китайські ЗМІ повідомляють, що новий Captur матиме 1,3-літровий мотор, розроблений спільно з Mercedes-Benz, від попереднього покоління. Цей агрегат пропонуватиметься у двох варіантах форсування: 133 або 159 к.с. За інформацією британського видання AutoExpress, кросовер буде доступний у Європі також з гібридною силовою установкою на базі 1,6-літрового бензинового атмосферника. Автомобіль зможе долати до 30 кілометрів виключно на електротязі.

Фото: Renault Captur mk2 / Аutohome

Для ринку Китаю новий Renault Captur збиратимуть на заводі Dongfeng-Renault. Виробництво стартує найближчим часом, а прем'єра моделі очікується у на початку вересня або й раніше.

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