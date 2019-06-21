Кроссовер дебютирует во Франкфурте осенью, и уже сейчас имеем возможность увидеть, как он выглядит.

Изображение следующего поколения Renault Captur пришли из Китая – автомобиль был снят для китайского сертификационного органа.

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Новый Renault Captur создан на базе последнего Clio. По габаритам он немного больше модели первого поколения. В длину кроссовер достигает 4263 мм, в ширину – 1797 мм, а в высоту – 1593 мм, при колесной базе в 2638 мм. Последний показатель на 32 миллиметра больше, чем у предшественника.

Китайские СМИ сообщают, что новый Captur будет иметь 1,3-литровый мотор, разработанный совместно с Mercedes-Benz, от предыдущего поколения. Этот агрегат будет предлагаться в двух вариантах форсировки: 133 или 159 л.с. По информации британского издания AutoExpress, кроссовер будет доступен в Европе также с гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового бензинового атмосферника. Автомобиль сможет преодолевать до 30 километров исключительно на электротяге.

Фото: Renault Captur mk2 / Аutohome

Для рынка Китая новый Renault Captur будут собирать на заводе Dongfeng-Renault. Производство стартует в ближайшее время, а премьера модели ожидается в начале сентября или раньше.

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