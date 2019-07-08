Щоб визначити цю величину, дослідники визначили вартість пального та середню зарплату в 115 країнах світу.

Як виявилось в результаті дослідження, не завжди в країні, де видобувають багато нафти, населення може купити її за безцінь.

Наприклад, в Таджикистані, незважаючи на відносну дешевизну одного літра АІ-95 ($ 0,81), рівень середньої зарплати настільки невисокий, що на ці гроші можна дозволити собі купити лише 130 літрів бензину.

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В Україні при ціні за літр $ 1,09 середньостатистичний громадянин може придбати 258 літрів. Подібна ситуація спостерігається в сусідній Молдові.

Реальне лідерство в цьому рейтингу утримують країни Перської затоки. У Катарі, Кувейті і ОАЕ ціни на бензин відрізняються на один цент, а на середню зарплату можна купити від 4900 до 6500 літрів палива. У сусідній Саудівській Аравії цей показник дещо гірший – всього 3300 літрів.

Присутність в топі таких країн, як США, Австралії, Канади легко пояснити не тільки рівнем зарплат, але і об'ємом їх видобутку нафти. А ось “нішеві” Швейцарія і Люксембург (3300 і 2800 літрів) виділяються одним тільки рівнем доходу населення. Хоча і бензин тут дешевше, в порівнянні з Норвегією, Ісландією або Нідерландами.

У країнах Південного Кавказу та в Прикаспійському регіоні цифри значно кращі. Наприклад, у Вірменії та Азербайджані в доларовому еквіваленті ціни на АІ-95 однакові (88 центів), що дає можливість придбати 335 і 354 літрів бензину відповідно. Ще кращий результат тут показує Грузія. Середньомісячної зарплати тут вистачить на 434 літри.

З країн Східної Європи в лідери вибиваються Естонія і Литва. Бензин в країнах Балтії за нашими мірками дорогий, але за їхні єврозарплати можна купити понад 840 літрів пального. У Польщі та Чехії - понад 700 літрів.

Щоб дізнатися показник можливості купівлі пального на одну зарплату в інших країнах, перейдіть на інтерактивну карту.

Нагадаємо, що в Україні поступово дешевшає пальне.