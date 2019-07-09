Олег Гладковський повернувся в автомобільний бізнес після держслужби. Про плани розвитку корпорації "Богдан" він розповів в своєму першому інтерв'ю AUTO-Consulting.

На держслужбі Олег Гладковський перебував п’ять років і обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО. Саме в цей час легальний автомобільний ринок зазнав суттєвого тиску з боку "єврономерів". А українське автовиробництво було переорієнтовано на військові потреби.

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Яку позицію займало РНБО в питанні "єврономерів"? Адже, коли по всій країні почали перекривати головні магістралі, це вже було питання національної безпеки? Чому в Україні стало можливим таке явище, як "єврономера"?

Як тільки схема із ввезення таких автомобілів стала системою, я ці питання піднімав на різних рівнях. Я попереджав, чим це може закінчиться. Але на жаль, в Україні всі роки точиться жорстка боротьба інтересів між імпортерами та виробниками. І в цьому випадку перемогли лобісти безподаткового імпорту. Це не правильно, і це вже вплинуло на ринок. І ми ще довго відчуватимемо наслідки цього потоку імпорту. Ті закони, які були прийняті раніше потрібно виконувати, тільки так можна нормалізувати ситуацію на авторинку.

Чому за останні 5 років не відбулося корінного перелому в автопромисловості?

У нас повністю відсутня промислова політика. Немає навіть умов для її відродження. Втім, рецепт тут простий. Нічого не треба вигадувати. Досить вивчити досвід тих країн, які досягли успіху в цьому. Це ж очевидні речі: обладнання та технології ввозиться без податків, а готова продукція ввозиться з податком. У тих галузях, в яких держава зацікавлена наростити потенціал - даються якісь пільги.

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У нас же все навпаки. Говорили, говорили, що потрібно розвивати виробництво електромобілів, приймають закон про стимулювання електротранспорту. А там прописано, що завозити можна що завгодно без податків, а обладнання для виробництва і технології - оподатковуються. Ну про яку промисловість можна говорити? Хто сюди прийде вкладати гроші? Можна писати які завгодно листи, і запрошувати інвесторів, але перше, що вони запитають: А яке у вас законодавство? А ми їм що покажемо?

За обсягом автомобільного ринку ми відкотилися в середину 90-х? Як буде розвиватися авторинок далі?

Є один позитивний тренд - глобальний автомобільний ринок буде рости. Моя думка, не дивлячись ні на що, український авторинок буде рости. До 2023-2025 рр ринок нових автомобілів буде в районі 150-170 тис. штук. Цей ринок вже дозволяє хоч якось розвиватися дилерським мережам і сервісу.

В останні роки великі "гравці" автомобільного бізнесу в Україні стали активно розвивати напрямок поставки вживаних автомобілів. Чи планує "Богдан" стати також оператором бцього ринку?

Ми не можемо залишатися осторонь від цього процесу. Ми бачимо, що загальна кількість транзакцій на авторинку + - незмінно і дорівнює 600 тис. на рік, але зараз 90% всіх угод відбувається в сегменті старих автомобілів. Ми плануємо збільшувати свою присутність і в цьому сегменті. Будемо робити акцент на розвитку на регіональному рівні.

Чи буде змінюватися портфель брендів у корпорації "Богдан"?

Так, ми створили спільне підприємство і будемо пропонувати новий напрямок - спеціальна техніка і навантажувачі XCMG. Ставимо високі завдання автомобільним брендам. Для Hyundai стати №3 на українському ринку і зайняти 6-7% в наступному році.

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Ведемо переговори і з новими партнерами. Продовжуємо всім пропонувати локалізацію виробництва, щоб завантажити наші підприємства. Намагаємося знайти якісь прийнятні форми взаємодії, з огляду на відсутність стимулюючих умов для виробництва у нас в країні.

Для нас є позитивні моменти в тому, що зростає вартість виробництва в Китаї, плюс довга логістика. Намагаємося на цьому зіграти.

Активно шукаємо партнерів з виробництва електротранспорту. Як тільки отримаємо підтверджене велике замовлення, будемо виходити на Уряд і доводити, що потрібно міняти умови.

Одна з проблем, яка стримує прихід потенційних інвесторів в автомобільний сектор - це відсутність зараз в України виходу на великі сусідні ринки збуту. Чи вдасться Україні пробитися?

Так, це дійсно так. Але я вважаю, що це не проблема. Набагато більшою проблемою є відсутність довгострокових програм розвитку. Ніхто не прийде, якщо ми не покажемо наш вектор на 10-20 років у розвитку галузі.

Наша угода з ЄС передбачає поступове зниження мита на автомобілі, як від них до нас, так і від нас до них. Так що ринок ЄС для нас, можна сказати, відкритий. Треба пробиватися. Тим більше, що у нас є компетенції в цьому.

Яким Ви бачите майбутнє у заводу "Богдан Моторс" в Черкасах?

Щасливий варіант: ми знайдемо стратегічного партнера, який дозволить завантажити всі існуючі потужності випуском автомобілів, в ідеалі - електромобілів. Менш щасливий випадок: ми його переформатуємо під транспортно-логістичний центр, де будемо проводити комплектуючі для автоконцернів і будемо в виробничому ланцюжку.

Трохи відкрию таємницю, ми зараз на завершальній стадії переговорів з однією глобальною компанією з розміщення в Черкасах виробництва комплектуючих. Це будуть поставки не для українського ринку, а для загальносвітового виробництва.

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За військової продукції ми намагаємося виходити на експорт. Пропонуємо наші автомобілі: Барс-6, Барс-8, санітарний Богдан-2251, командирський Богдан-2351, формуємо портфель замовлень на наступний рік. Також запропонуємо легку повнопривідну вантажівку Богдан-3355 з колісною формулою 4х4, який може стати заміною ГАЗ-66 в армії.

Ми не станемо підвищувати тоннаж бронетехніки, а сконцентруємося на легких броньованих машинах, але розширимо число їх модифікацій.

А які нові новинки з'являться у луцького автобусного підприємства?

Ми зараз переглядаємо напрямки, за якими буде розвиватися луцький завод. Ми розраховували, що розвиток громадського транспорту в країні буде відбуватися за європейськими трендами – перевізники поступово перейдуть до великих автобусів. Тому підприємство розробило всю лінійку таких сучасних автобусів. А найбільш популярний в Україні сегмент автобусів малого класу у "Богдан" виявився провалений. Це наш сегмент, з якого ми починали, тому ми зараз направимо зусилля на появу нового автобуса цього класу. І будемо відвойовувати своє місце під сонцем.

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Зараз активно обговорюється тематика електробусів. Але моя думка, що купувати великі міські електробуси, вартістю 450-500 тис. євро без дотацій Україна не готова. Хоча ми готові випускати такі електробуси. Тільки уявіть, якою має бути вартість проїзду в цьому випадку, щоб він окупився? А ось почати з невеликих економічних електробусів, як свого часу було з "маршрутками", може і вийти. Будемо розробляти такий варіант.

"Богдан" буде намагатися просувати свої автобуси і на європейський ринок. Але це вже будуть гібридні і електробуси. Наступного року почнемо брати участь в європейських виставках. Нам буде що показати.

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