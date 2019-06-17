Контраварійна підготовка без кваліфікованого інструктора дуже небезпечна, але російські військові вирішили проводити такі курси самотужки, не залучаючи "цивільних" інструкторів. Що з цього вийшло – дивіться на відео.
Поліцейський розворот – один з багатьох елементів котраварійної підготовки, основна мета якого навчити водія правильно себе поводити у випадку розвороту автомобіля. По суті це не складна вправа яка навчає водія корисних навиків, але неправильне її виконання може закінчитись погано.
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"Друзі, мене запитали, що за причина? Відповідаю. Я покатав Ладі Весті Спорт одного начальника Військової автоінспекції. Прокатав і пояснив, що таке спортивне водіння. Він сказав, що у них є полігон. Я запропонував їм провести тренінг. Ця пропозиція військових не зацікавила. Типу, вміємо все самі, тому що ми з вусами" пише на своїй сторінці у FB відомий російський пілот та інструктор Михайло Горбачев.